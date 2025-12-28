전문가용 어드바이저는 수정된 보조지표 CCIT3_Simple_v_2-01 및 CCIT3_noReCalc_v_3-01을 기반으로 합니다. 아래에서 위로 교차하는 제로 가격에서 매수 포지션을 오픈하고, 위에서 아래로 교차하는 가격에서 매도합니다. 이전 막대의 인디케이터 값을 사용하여 신호를 결정합니다.



CCIT3_Simple_v_2-01은 CCIT3 1.01을 수정한 지표로, 계산의 기초는 역사 시작부터 계산된 계산 계수가 있는 CCI 지표를 기반으로 합니다. 이 인디케이터에는 계산된 바 수에 제한이 있습니다(Max_bars_calc). CCIT3_noReCalc_v_3-01 - 단순화된 CCIT3_Simple_v_2-01 - 계산 공식이 기록 시작부터 각 바에서 다시 계산된 계수를 고려하지 않습니다. 또한 계산된 막대 수에 제한이 있습니다(Max_bars_calc).

no_increaselot_gbpusd_2004 - 2004년 로트 증가가 없는 GBPUSD, 초기 로트 1.0의 결과입니다. 모든 틱에 대해 DC Alpari-Demo에서 테스트가 수행되었습니다.









INCREASELOT_GBPUSD_2004 - 랏 증가. 최대 로트 제한 = 50.0이 사용되었습니다. 테스트는 모든 틱에 대해 DC Alpari-Demo로 수행되었습니다.





동일한 랏 증가. 브로커리지 센터의 최대 로트 제한은 500.0입니다. 테스트는 모든 틱에 대해 DC 메타쿼츠 데모로 수행되었습니다.





팁:

전문가 조언자의 모든 매개 변수(보조지표 설정 제외)는 0에서 사용되지 않습니다. 전문가용 어드바이저에는 한도 초과 시 최대 허용 랏을 설정하는 기능이 내장되어 있습니다(전문가용 어드바이저 설정에 따라).



중개회사의 한도(랏 수량 기준)를 초과할 때 로트. 설정의 주요 특징은 다음과 같습니다:



SL/TP - 포지션 개시 후 설정이 진행됩니다.

N_modify_sltp - 실패한 경우 SL/TP를 설정할 횟수입니다.

trail SL - 트레일, 수익 포지션이 >= 0일 때 켜집니다.

max_drawdown - 입금 통화로 지정된 드로다운까지 로트 증가 기능. 수단을 통해 최대 드로다운 이상의 값을 설정해야 합니다. 두 배 값이 바람직합니다.



Trade_오버턴 - 신호 변경 시 포지션 반전. 거짓인 경우 - 주문은 전문 어드바이저에 의해 sl/tp/trail로만 청산됩니다. 참이면 - 제로 가격을 교차하는 방향으로 포지션이 방향이 변경됩니다.

use_Simple_CCIT3 - 신호는 CCIT3_Simple_v_2-01 인디케이터에서 가져옵니다.

use_noReCalc_CCIT3 - 신호는 CCIT3_noReCalc_v_3-01 인디케이터에서 가져옵니다.

전문가 자문은 거래에서 좋은 결과를 보인 선택한 지표 중 하나만 사용할 수 있으며 필터 또는 신호 확인으로도 사용할 수 있습니다.



이 보조지표는 본격적인 복합 트레이딩 도구를 만드는 데 좋은 출발점이 될 수 있습니다.

