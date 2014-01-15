Expert Advisor baseado no CCIT3_Simple e CCIT3_noReCalc. Posição comprada é aberta quando a linha zero é cruzada para cima, enquanto que a posição vendida é aberta quando a linha zero é cruzado para baixo. Os valores do indicador para determinar o sinal são determinados a partir da barra anterior.

CCIT3_Simple_v_2-01 - O indicador modificado CCIT3 1.01 tem sua base de cálculo dependente do indicador CCI a partir do início do histórico. O indicador tem um limite para o número de barras calculadas (Max_bars_calc). CCIT3_noReCalc_v_3-01 - simplificado CCIT3_Simple_v_2-01 - sua equação de cálculo não leva em consideração o recálculo em cada barra desde o início do histórico. Também tem um limite para o cálculo do número de barras (Max_bars_calc).

no_increaselot_gbpusd_2004 - resultado desde 2004 no GBPUSD com lote igual a 1.0,sem aumentar lotes. O teste ao lote inicial foi feito no DC Alpari-Demo, por todos os ticks.

increaselot_gbpusd_2004 - usando incremento de lotes. Para o limite máximo = 50.0 Teste feito no DC Alpari-Demo, por todos os ticks.

O mesmo aumento de lotes. Limite máximo para lote = 500.0. Teste feito no DC Alpari-Demo, por todos os ticks.

Tipos:

Todos os parâmetros do Expert Advisor (exceto configurações de indicadores) não são utilizados em caso de 0 (zero). A função para definir o volume máximo permitido foi implementado no Expert Advisor no caso de exceder o limite (pelo maior volume) do seu centro de transações. Configuração básica dos parâmetros:

SL/TP - colocado após abertura da posição.

N_modify_sltp - o número de tentativas para o conjunto sl/tp mal sucedido.

trail SL - ativado quando a posição for de lucro >= 0.

Max_drawdown - a EA tem opção de aumentar muito, dependendo da relação depósito/max.rebaixamento.

Trade_overturn - reversão de posição quando muda o sinal. Se "false" ordem será fechado apenas por sl/tp/trail.

use_Simple_CCIT3 - sinais são executados a partir do indicador CCIT3_Simple_v_2-01.

use_noReCalc_CCIT3 - sinais são executados a partir do indicador CCIT3_noReCalc_v_3-01.

O Expert Advisor pode trabalhar com um dos indicadores selecionados mostrando bons resultados, também pode ser usado como um filtro ou um sinal de confirmação.

Este Expert Advisor pode ser um bom ponto de partida para a criação de um robô de negociação complexo.