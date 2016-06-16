no_increaselot_gbpusd_2004 - ロット増加なしの2004 GBPUSD の結果。初期ロットは1.0.。DC Alpari-Demoの全ティックでの検証。









increaselot_gbpusd_2004 - ロット増加を使用しました。最大ロット= 50.0。DC Alpari-Demoの全ティックでの検証。





同じロット増加。最大ロット= 500.0。DC MetaQuotes-Demoの全ティックでの検証。





ヒント：

（指標の設定を除く）エキスパートアドバイザーのパラメータは0では一つも使用されていません。最大許容量を設定する機能は、ケースにエキスパートアドバイザーにあなたの取引センターの（ロットボリュームでの）の制限が超えられた場合に備えて実装されました。設定の基本パラメータは次の通りです。



SL/TP - 注文が出されたあとで設定されます。

N_modify_sltp - 失敗した場合に sl/tp を設定する数 .

trail SL - ポジションの利益 >= 0の時に有効になります。

Max_drawdown - EAが、預金/最大ドローダウンに依存するロット増加のオプションを持っています。

Trade_overturn - シグナルが変化するときにポジションを逆転します。falseの場合注文はsl/tp/trail でのみ決済されます。

use_Simple_CCIT3 - シグナルは CCIT3_Simple_v_2-01指標から取られます。

use_noReCalc_CCIT3 - シグナルは CCIT3_noReCalc_v_3-0指標から取られます。.

エキスパートアドバイザーは選択された指標の1つで動作し優れた取引結果を示し、フィルタや確認シグナルとして使用することもできます。



このエキスパートアドバイザーは、複雑な取引ロボットの最適な拠点となることができます。

