記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EA_CCIT3 - MetaTrader 5のためのエキスパート
ビュー:
933
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
no_increaselot_gbpusd_2004 - ロット増加なしの2004 GBPUSD の結果。初期ロットは1.0.。DC Alpari-Demoの全ティックでの検証。
increaselot_gbpusd_2004 - ロット増加を使用しました。最大ロット= 50.0。DC Alpari-Demoの全ティックでの検証。
同じロット増加。最大ロット= 500.0。DC MetaQuotes-Demoの全ティックでの検証。
ヒント：
（指標の設定を除く）エキスパートアドバイザーのパラメータは0では一つも使用されていません。最大許容量を設定する機能は、ケースにエキスパートアドバイザーにあなたの取引センターの（ロットボリュームでの）の制限が超えられた場合に備えて実装されました。設定の基本パラメータは次の通りです。
- SL/TP - 注文が出されたあとで設定されます。
- N_modify_sltp - 失敗した場合にsl/tpを設定する数.
- trail SL - ポジションの利益 >= 0の時に有効になります。
- Max_drawdown - EAが、預金/最大ドローダウンに依存するロット増加のオプションを持っています。
- Trade_overturn - シグナルが変化するときにポジションを逆転します。falseの場合注文はsl/tp/trailでのみ決済されます。
- use_Simple_CCIT3 - シグナルは CCIT3_Simple_v_2-01指標から取られます。
- use_noReCalc_CCIT3 - シグナルは CCIT3_noReCalc_v_3-0指標から取られます。.
エキスパートアドバイザーは選択された指標の1つで動作し優れた取引結果を示し、フィルタや確認シグナルとして使用することもできます。
このエキスパートアドバイザーは、複雑な取引ロボットの最適な拠点となることができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/992
