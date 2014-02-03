请观看如何免费下载自动交易
EA 交易基于 CCIT3_Simple_v_2-01 和 CCIT3_noReCalc_v_3-01指标. 当向上穿过0线时建立买入仓位, 当向下穿过0线时建立卖出仓位. 用于确定信号的指标值来自前一个柱.
- CCIT3_Simple_v_2-01 - 修改过的指标 CCIT3 1.01, 它的计算基于来自一定比率的历史起点的CCI指标. 指标计算的柱数有所限制 (Max_bars_calc).
- CCIT3_noReCalc_v_3-01 - 简化的 CCIT3_Simple_v_2-01 - 它的计算方程不考虑历史中每个柱的重计算比率. 它也 有计算柱数的限制 (Max_bars_calc).
no_increaselot_gbpusd_2004 - 自 2004 年开始 GBPUSD 不增加手数, 初始手数1.0.测试在 DC Alpari-Demo 进行, 所有订单 .
increaselot_gbpusd_2004 - 使用增加手数. 最大手数限制 = 50.0. 测试在 DC Alpari-Demo 进行, 所有订单.
同样增加手数. 最大手数限制 = 500.0. 测试在 DC MetaQuotes-Demo 进行, 所有订单.
小贴士:
EA交易的所有参数 (除了指标设置以外) 如果为0则不使用. 设置最大允许交易量的函数在EA交易中已经实现, 以防超过了您的交易中心手数限制. 基本设置参数:
- SL/TP - 在建立仓位以后设置.
- N_modify_sltp - 设置 sl/tp 不成功时重试次数.
- trail SL - 当利润 >= 0时被激活.
- Max_drawdown - EA交易有增加手数选项, 它依赖于存款/最大回撤比率.
- Trade_overturn - 当信号改变时反转仓位. 如果为false, 则订单只是在 sl/tp/trail 的时候关闭.
- use_Simple_CCIT3 - 信号 来自于 CCIT3_Simple_v_2-01指标.
- use_noReCalc_CCIT3 - 信号 来自于 CCIT3_noReCalc_v_3-01指标.
EA交易也可以只使用选定的一个显示更好交易结果的指标, 它们也可以用作确认信号的过滤器.
本EA交易可以做为创建一个复杂交易机器人的良好起点.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/992
