거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
RSI-크로스오버_알람 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
최신 닫힌 막대에 알림이 표시되고 사서함으로 신호를 보내고 스마트폰으로 메시지를 푸시하는 기능이 있는 간단한 세마포어 화살표 표시기입니다. 표시기 신호는 두 가지 기술 지표 RSI의 교차를 기반으로 합니다.
그림 1 RSI-크로스오버_알람 표시기
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1000
RVI-Crossover_Alert
알림 기능이 있는 간단한 세마포어 표시기와 사서함 및 스마트폰으로 신호를 보낼 수 있는 기능Professional Order Manager
Fox Wave Clean - Professional Order Manager Professional EA for efficient trade management with one-click position control. Clean design, powerful functionality.
XLineRegression
XLineRegression 인디케이터는 선형 회귀 알고리즘을 기반으로 레벨을 빌드합니다.Tillson T3
보조 지표 버퍼 없이 EMA 계산이 수행되는 틸슨 T3.