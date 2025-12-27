코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
스크립트

ClosePosition - MetaTrader 5용 스크립트

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
11
평가:
(37)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

ClosePosition 스크립트는 이러한 포지션의 크기에서 고정된 거래량으로 오픈 포지션을 청산하도록 설계되었습니다.

입력 매개변수:

//+----------------------------------------------+
//|| 스크립트 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+
input double VOLUME=1.0;    // 초기 포지션 대비 청산할 포지션의 수량
input int  DEVIATION=10;    // 가격 편차
input uint RTOTAL=4;        // 실패한 트랜잭션의 반복 횟수
input uint SLEEPTIME=1;     // 반복 간 일시 정지 시간(초)

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/996

InvertPosition InvertPosition

이 스크립트는 현재 가격과 롤오버되는 포지션 단위로 고정된 거래량에서 고정된 손절매 및 이익실현 값을 핍 단위로 사용하여 오픈 포지션을 롤오버하도록 설계되었습니다.

평균 크기 막대 평균 크기 막대

특정 기간 동안의 캔들 평균 크기입니다.

좁아지고 넓어지는 단계를 나타내는 컬러 볼린저 밴드 좁아지고 넓어지는 단계를 나타내는 컬러 볼린저 밴드

볼린저 밴드에 기반한 간단한 지표로, 좁아지고 넓어지는 단계를 빨간색/녹색으로 표시합니다.

Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history

이 스크립트는 역사상 특정 시점의 모든 미체결 거래와 해당 손익을 인쇄하는 스크립트입니다.