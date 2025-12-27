거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
ClosePosition 스크립트는 이러한 포지션의 크기에서 고정된 거래량으로 오픈 포지션을 청산하도록 설계되었습니다.
입력 매개변수:
//+----------------------------------------------+ //|| 스크립트 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input double VOLUME=1.0; // 초기 포지션 대비 청산할 포지션의 수량 input int DEVIATION=10; // 가격 편차 input uint RTOTAL=4; // 실패한 트랜잭션의 반복 횟수 input uint SLEEPTIME=1; // 반복 간 일시 정지 시간(초)
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/996
InvertPosition
이 스크립트는 현재 가격과 롤오버되는 포지션 단위로 고정된 거래량에서 고정된 손절매 및 이익실현 값을 핍 단위로 사용하여 오픈 포지션을 롤오버하도록 설계되었습니다.평균 크기 막대
특정 기간 동안의 캔들 평균 크기입니다.
좁아지고 넓어지는 단계를 나타내는 컬러 볼린저 밴드
볼린저 밴드에 기반한 간단한 지표로, 좁아지고 넓어지는 단계를 빨간색/녹색으로 표시합니다.Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history
이 스크립트는 역사상 특정 시점의 모든 미체결 거래와 해당 손익을 인쇄하는 스크립트입니다.