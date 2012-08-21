Эксперт построен на модифицированных индикаторах CCIT3_Simple_v_2-01 и CCIT3_noReCalc_v_3-01. Открытие позиции на покупку при пересечении нулевой цены снизу-вверх, продажа при пересечении сверху-вниз. Значения индикатора для определения сигнала берутся за предыдущий бар.



CCIT3_Simple_v_2-01 - модифицированный индикатор CCIT3 1.01, основа расчетов которого базируется на индикаторе CCI с коэффициентом расчета, просчитанным с начала истории. Индикатор имеет ограничение по количеству рассчитываемых баров (Max_bars_calc). CCIT3_noReCalc_v_3-01 - упрощенный CCIT3_Simple_v_2-01 - формула расчета которого не учитывает коэффициент пересчитываемого на каждом баре с начала истории. Также имеет ограничение по количеству рассчитываемых баров (Max_bars_calc).

no_increaselot_gbpusd_2004 - результат с 2004 г. по GBPUSD без увеличения лота, начальный лот 1.0. Тестирование проводилось у ДЦ Alpari-Demo на всех тиках.









increaselot_gbpusd_2004 - увеличение лота. Используется ограничение по максимальному лоту = 50.0. Тестирование проводилось у ДЦ Alpari-Demo на всех тиках.





То же увеличение лота. Используется ограничение ДЦ по максимальному лоту = 500.0. Тестирование проводилось у ДЦ MetaQuotes-Demo на всех тиках.





Советы:

Все параметры эксперта (кроме настроек индикатора) при 0 не используются. В эксперт встроена функция установки максимально допустимого



лота при превышении предела (по объему лота) вашего ДЦ. Основные характеристика настроек:



SL/TP - установка идет после открытия позиции.

N_modify_sltp - количество раз установить sl/tp при неудачной попытке.

trail SL - трал, включается при достижении позиции профита >= 0.

Max_drawdown - функция увеличения лота к заданной просадке в валюте депозита. Следует устанавливать значение не меньше максимальной просадки по средствам. Желательно двойное значение.



Trade_overturn - переворот позиции при смене сигнала. При false - ордер будет закрыт экспертом только по sl/tp/trail. При true - позиция сменит направление в сторону пересечения нулевой цены.

use_Simple_CCIT3 - сигналы берутся от индикатора CCIT3_Simple_v_2-01.

use_noReCalc_CCIT3 - сигналы берутся от индикатора CCIT3_noReCalc_v_3-01.

Эксперт может работать только с одним из выбранных индикаторов, которые показали хорошие результаты при торговле, их также можно использовать как фильтр или подтверждение сигнала.



Данный эксперт может стать хорошей отправной точкой в создании полноценного комплексного торгового инструмента.

