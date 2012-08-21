CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

EA_CCIT3 - эксперт для MetaTrader 5

Alexander Puzikov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5932
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт построен на модифицированных индикаторах CCIT3_Simple_v_2-01 и CCIT3_noReCalc_v_3-01. Открытие позиции на покупку при пересечении нулевой цены снизу-вверх, продажа при пересечении сверху-вниз. Значения индикатора для определения сигнала берутся за предыдущий бар.

  1. CCIT3_Simple_v_2-01 - модифицированный индикатор CCIT3 1.01, основа расчетов которого базируется на индикаторе CCI с коэффициентом расчета, просчитанным с начала истории. Индикатор имеет ограничение по количеству рассчитываемых баров (Max_bars_calc).
  2. CCIT3_noReCalc_v_3-01 - упрощенный CCIT3_Simple_v_2-01 - формула расчета которого не учитывает коэффициент пересчитываемого на каждом баре с начала истории. Также имеет ограничение по количеству рассчитываемых баров (Max_bars_calc).

no_increaselot_gbpusd_2004 - результат с 2004 г. по GBPUSD без увеличения лота, начальный лот 1.0. Тестирование проводилось у ДЦ Alpari-Demo на всех тиках.



increaselot_gbpusd_2004 - увеличение лота. Используется ограничение по максимальному лоту = 50.0. Тестирование проводилось у ДЦ Alpari-Demo на всех тиках.


То же увеличение лота. Используется ограничение ДЦ по максимальному лоту = 500.0. Тестирование проводилось у ДЦ MetaQuotes-Demo на всех тиках.


Советы:

Все параметры эксперта (кроме настроек индикатора) при 0 не используются. В эксперт встроена функция установки максимально допустимого

лота при превышении предела (по объему лота) вашего ДЦ. Основные характеристика настроек:

  • SL/TP - установка идет после открытия позиции.
  • N_modify_sltp - количество раз установить sl/tp при неудачной попытке.
  • trail SL - трал, включается при достижении позиции профита >= 0.
  • Max_drawdown - функция увеличения лота к заданной просадке в валюте депозита. Следует устанавливать значение не меньше максимальной просадки по средствам. Желательно двойное значение.
  • Trade_overturn - переворот позиции при смене сигнала. При false - ордер будет закрыт экспертом только по sl/tp/trail. При true - позиция сменит направление в сторону пересечения нулевой цены.
  • use_Simple_CCIT3 - сигналы берутся от индикатора CCIT3_Simple_v_2-01.
  • use_noReCalc_CCIT3 - сигналы берутся от индикатора CCIT3_noReCalc_v_3-01.

Эксперт может работать только с одним из выбранных индикаторов, которые показали хорошие результаты при торговле, их также можно использовать как фильтр или подтверждение сигнала.

Данный эксперт может стать хорошей отправной точкой в создании полноценного комплексного торгового инструмента.

Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter

Скользящая средняя: 3-Pole Butterworth Filter. Индикатор основан на коде Witold Wozniak.

BrakeMA BrakeMA

Простой трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде

RVI-Crossover_Alert RVI-Crossover_Alert

Простейший семафорный индикатор с алертами и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик и на смартфон

RSI-Crossover_Alert RSI-Crossover_Alert

Простейший семафорный индикатор с алертами и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик и на смартфон