Der EA beruht auf CCIT3_Simple_v_2-01 und CCIT3_noReCalc_v_3-01. Eine Kaufposition wird eröffnet, wenn die Nulllinie aufwärts, eine Verkaufsposition, wenn sie abwärts gekreuzt wird. Die Indikatorwerte zur Bestimmung des Signals werden von der vorigen Bar genommen.



CCIT3_Simple_v_2-01 - die modifizierte Version des Indikators CCIT3 1.01, er rechnet auf Basis des CCI Indikators mit einer Kennzahl vom Anfang der Daten. Der Indikator limitiert die Anzahl der zu berechnenden Bars (Max_bars_calc) . CCIT3_noReCalc_v_3-01 - vereinfachte Version des CCIT3_Simple_v_2-01 - seine Berechnung berücksichtigt nicht jede Bar vom Anfang der Daten . Er limitiert ebenfalls die Anzahl der zu berechnenden Bars (Max_bars_calc).

no_increaselot_gbpusd_2004 - Ergebnisse seit 2004 GBPUSD ohne Erhöhung der anfänglichen Lotgröße 1.0. Der Test lief auf einem Alpari-Demokonto mit "Jeder Tick".









increaselot_gbpusd_2004 - verwendet ein Erhöhung der Lotgröße. Die Grenze für die maximale Lotgröße = 50.0. Der Test lief auf einem Alpari-Demokonto mit "Jeder Tick".





Die gleiche Erhöhung der Lotgröße. Die Grenze für die maximale Lotgröße = 500.0. Der Test lief auf einem Alpari-Demokonto mit "Jeder Tick".





Tipps:

Alle Parameter des Expert Advisor, die auf 0 gesetzt wurden (mit Ausnahme der Indikator-Einstellungen), werden nicht verwendet. Die Funktion für die Bestimmung der maximal zulässige Lotgröße wurde in dem Expert Advisor umgesetzt, falls das Limit des Brokers überschritten werden würde. Grundlegende Parameter der Einstellungen:



SL/TP - platziert nach der Eröffnung einer Position.

N_modify_sltp - Wiederholungsversuche um sl/tp im Fehlerfall zu setzen .

trail SL - aktiviert, wenn der Gewinn der Position >= 0.

Max_drawdown - der EA hat eine Option die Lotgröße zu erhöhen, abhängig vom Verhältnis Kontostand/Max.Drawdown.

Trade_overturn - Umkehrung der Position bei der Änderung des Signals. Wenn "false" wird die Position nur durch sl/tp/trail geschlossen .

use_Simple_CCIT3 - Signale werden vom Indikator CCIT3_Simple_v_2-01 genommen.

use_noReCalc_CCIT3 - Signale werden vom Indikator CCIT3_noReCalc_v_3-01 genommen.

Der Expert Advisor kann mit einem der ausgewählten Indikatoren arbeiten, der gute Handelsergebnisse zeigt, sie können auch als Filter oder als Bestätigungs verwendet werden.



Dieser Expert Advisor kann ein guter Ausgangspunkt sein für die Bildung eines komplexeren Handelsroboters.

