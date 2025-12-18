ATRNorm은 ATR의 정규화된 버전입니다. ATR 대신 틱 볼륨, 표준 다이버전스 및 기타 지표를 사용할 수도 있습니다. 이 스크립트를 논리적으로 발전시킨 것입니다. ATRNorm은 평평한 영역을 식별하기 위해 만들어졌습니다.

이 기능은 거래를 개시하는 주요 로직을 수행합니다. 사용자가 제공한 심볼 정보와 매개변수를 기반으로 개시 가격, 이익실현가, 손절가를 계산합니다. 심볼, 거래량, 주문 유형, 슬리피지, 코멘트, 매직넘버 등 필요한 정보가 포함된 거래 요청(MqlTradeRequest)을 준비합니다. OrderSend 함수를 호출하여 거래 요청을 전송하고 결과를 받습니다. 심볼별 주문 유형 설정: 심볼의 주문 체결 정책에 따라 주문 체결 유형(체결 또는 취소, 즉시 또는 취소 또는 반환)을 결정합니다. GetMinTradeLevel 함수: 심볼의 동결 레벨과 스톱 레벨을 기준으로 최소 거래 레벨을 계산합니다. 최소 레벨이 특정 한도 이내가 되도록 조정하고 결과를 반환합니다.