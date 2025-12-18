거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
PEMA - 펜트업 지수이동평균.
PEMA = QEMA + TEMA(y - QEMA)
PEMA = 50, EURUSD D1
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/945
ATRNorm
ATRNorm은 ATR의 정규화된 버전입니다. ATR 대신 틱 볼륨, 표준 다이버전스 및 기타 지표를 사용할 수도 있습니다. 이 스크립트를 논리적으로 발전시킨 것입니다. ATRNorm은 평평한 영역을 식별하기 위해 만들어졌습니다.오픈 트레이드
이 기능은 거래를 개시하는 주요 로직을 수행합니다. 사용자가 제공한 심볼 정보와 매개변수를 기반으로 개시 가격, 이익실현가, 손절가를 계산합니다. 심볼, 거래량, 주문 유형, 슬리피지, 코멘트, 매직넘버 등 필요한 정보가 포함된 거래 요청(MqlTradeRequest)을 준비합니다. OrderSend 함수를 호출하여 거래 요청을 전송하고 결과를 받습니다. 심볼별 주문 유형 설정: 심볼의 주문 체결 정책에 따라 주문 체결 유형(체결 또는 취소, 즉시 또는 취소 또는 반환)을 결정합니다. GetMinTradeLevel 함수: 심볼의 동결 레벨과 스톱 레벨을 기준으로 최소 거래 레벨을 계산합니다. 최소 레벨이 특정 한도 이내가 되도록 조정하고 결과를 반환합니다.
QEMA
QEMA - 4배 지수이동평균.Daily Lot Statistics
MT5 차트에 일일 거래 통계를 바로 표시하는 최신 지표입니다. 거래된 랏, 주문 수, 일일 수익/손실을 보여주는 아름다운 평면 디자인 패널로 거래 실적을 추적할 수 있습니다.