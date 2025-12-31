거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Momentum Color Fill - MetaTrader 5용 지표
모멘텀 보조지표는 특정 기간 동안 금융상품의 가격 변동을 측정합니다. 모멘텀은 일정 기간 전 가격 대비 현재 가격의 비율로 계산됩니다.
모멘텀 인디케이터가 "선 수준" 위/아래에 있으면 색으로 채워집니다. 추가 입력 매개변수는 "라인 레벨"로 인디케이터를 채울 색상을 결정합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/934
가장 간단한 지표 "두 번째 차트"
인디케이터 창에 모든 거래 상품의 가격 차트를 표시하는 가장 간단한 인디케이터입니다.스프레드_오브_심볼" 표시기
이 지표는 트레이딩 상품 가격의 차이(합계)를 그래프로 표시합니다. 트레이딩 심볼의 상관관계를 시각적으로 평가하기 위한 것입니다. 페어 트레이딩(스프레드 트레이딩)에 관심이 있거나 참여하는 분들에게 매우 유용합니다. 인디케이터 바는 인디케이터가 열린 차트의 바에 맞춰 동기화됩니다.
COLLECT ALL INDICATORS DATA
이 스크립트는 모든 MQL5 내장 지표 버퍼를 수집하여 분석 목적으로 CSV 파일에 저장합니다.Candle ZigZag
캔들 지그재그는 캔들 스틱 색상이 변하면 다리가 바뀌는 인디케이터입니다.