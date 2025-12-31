모멘텀 보조지표는 특정 기간 동안 금융상품의 가격 변동을 측정합니다. 모멘텀은 일정 기간 전 가격 대비 현재 가격의 비율로 계산됩니다.

모멘텀 인디케이터가 "선 수준" 위/아래에 있으면 색으로 채워집니다. 추가 입력 매개변수는 "라인 레벨"로 인디케이터를 채울 색상을 결정합니다.



