당사 팬 페이지에 가입하십시오
QEMA - 4배 지수이동평균.
QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)
QEMA = 50, EURUSD D1 (원래 TEMA를 수정하여 QEMA로 변경)
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/944
PEMA
PEMA - 5배 지수 이동 평균.ATRNorm
ATRNorm은 ATR의 정규화된 버전입니다. ATR 대신 틱 볼륨, 표준 다이버전스 및 기타 지표를 사용할 수도 있습니다. 이 스크립트를 논리적으로 발전시킨 것입니다. ATRNorm은 평평한 영역을 식별하기 위해 만들어졌습니다.
Daily Lot Statistics
MT5 차트에 일일 거래 통계를 바로 표시하는 최신 지표입니다. 거래된 랏, 주문 수, 일일 수익/손실을 보여주는 아름다운 평면 디자인 패널로 거래 실적을 추적할 수 있습니다.Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV
종합적인 거래 통계를 CSV 파일로 내보냅니다.