QEMA - MetaTrader 5용 지표

qema.mq5 (3.79 KB)
QEMA - 4배 지수이동평균.

QEMA = TEMA + DEMA(y - TEMA)


QEMA = 50, EURUSD D1

QEMA = 50, EURUSD D1 (원래 TEMA를 수정하여 QEMA로 변경)

원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/944

PEMA PEMA

PEMA - 5배 지수 이동 평균.

ATRNorm ATRNorm

ATRNorm은 ATR의 정규화된 버전입니다. ATR 대신 틱 볼륨, 표준 다이버전스 및 기타 지표를 사용할 수도 있습니다. 이 스크립트를 논리적으로 발전시킨 것입니다. ATRNorm은 평평한 영역을 식별하기 위해 만들어졌습니다.

Daily Lot Statistics Daily Lot Statistics

MT5 차트에 일일 거래 통계를 바로 표시하는 최신 지표입니다. 거래된 랏, 주문 수, 일일 수익/손실을 보여주는 아름다운 평면 디자인 패널로 거래 실적을 추적할 수 있습니다.

Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV

종합적인 거래 통계를 CSV 파일로 내보냅니다.