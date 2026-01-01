거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
ExtObjects - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
객체 속성을 읽고 쓰는 전용 함수입니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/979
Candle ZigZag
캔들 지그재그는 캔들 스틱 색상이 변하면 다리가 바뀌는 인디케이터입니다.COLLECT ALL INDICATORS DATA
이 스크립트는 모든 MQL5 내장 지표 버퍼를 수집하여 분석 목적으로 CSV 파일에 저장합니다.
EAX_Mysql - MySQL library
이 라이브러리를 사용하면 MySQL에 쉽게 인터페이스할 수 있습니다.지오쇼오픈데이레벨
모든 TF에서 그날의 오픈 레벨을 표시하는 표시기