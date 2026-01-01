코드베이스섹션
라이브러리

ExtObjects - MetaTrader 5용 라이브러리

Gabor Torma | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
6
평가:
(30)
게시됨:
\MQL5\Include\
extobjects.mqh (41.72 KB) 조회
객체 속성을 읽고 쓰는 전용 함수입니다.

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/979

