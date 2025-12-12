거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
A.Uhl의 보정 평균 지표 ("최적 이동 평균"이라고도 함).
보정 평균(CA)의 강점은 시계열의 현재 값이 현재 변동성 의존 임계값을 초과해야 필터가 증가하거나 감소하여 추세가 약한 단계에 있는 경우 잘못된 신호를 피할 수 있다는 것입니다. - A.Uhl 교수 -
버전 2.2 업데이트:
- 인디케이터 매개 변수의 이동 (지지 및 저항으로 사용하기 위한 아이디어) 을 추가했습니다 .
- 지수 평균 버그 수정
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/923
