Percentage of Trend - MetaTrader 5용 지표
게시자:
- Biantoro Kunarto
조회수:
- 8
평가:
-
게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
지표 값은 다음 공식으로 계산됩니다:
- 첫 번째 기간(빨간색) = (종가 - 저점) / (고점 - 저점)
값이 높을수록 상승 추세, 낮을수록 하락 추세, 중간 값은 횡보를 의미합니다.
- 두 번째 기간(파란색) = (종가 - 저가)*-1 / (고가 - 저가)
값은 -1 - 0 사이입니다.
값이 높을수록 하락추세, 낮을수록 상승추세, 가운데 값은 횡보를 의미합니다.
여기서 :
- HighValue - n 기간 동안의 최고 고점입니다;
- LowValue - n 기간 동안의 최저 저점;
입력 파라미터:
- InpPeriod1 - 추세 계산을 위한 첫 번째 주기입니다;
- InpPeriod2 - 추세 계산을 위한 두 번째 주기입니다;
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/868
