라이브러리

통계 함수 statistics.mqh - MetaTrader 5용 라이브러리

게시됨:
\MQL5\Include\
statistics.mqh (27.25 KB) 조회
\MQL5\Scripts\
test.mq5 (1.67 KB) 조회
이 라이브러리에는 사용자 데이터를 처리하는 데 필요한 기본 통계 함수 집합이 포함되어 있습니다.

이 라이브러리는 MQL4의 CodeBase - 통계 함수 라이브러리 Statistica.mqh에 처음 게시되었습니다. 이 함수를 MQL5로 번역하는 과정에서 몇 가지 오타가 발견되어 수정되었습니다. 코드가 더 직관적으로 바뀌었습니다. 대부분의 함수는 S. Bulashev의 "트레이더를 위한 통계"라는 책에 있는 알고리즘을 기반으로 합니다.

라이브러리에 포함된 함수:

함수설명
Mediana메디아나 계산
Mediana50사분위수 간 간격 50%로 중앙값을 계산합니다.
평균샘플 산술 평균 계산
Average50사 분위 간 간격 50%로 샘플 산술 평균 계산
SweepCenter스윕 중심 계산
AverageOfEvaluations상위 5개 추정치의 평균 계산
Variance샘플 분산 계산
ThirdCentralMoment세 번째 중심 모멘트 계산
FourthCentralMoment4번째 중심 모멘트 계산
비대칭샘플 비대칭 계산
Excess샘플 초과 계산
Excess2다른 방법으로 샘플링 초과 계산
Gamma오일러 감마 함수, x>0의 계산.
감마 스털링x>33(스털링 공식)에 대한 오일러 감마 함수의 값 계산.
샘플 분산 분산표본 분산 분산 계산
표준편차 분산평균 제곱 편차의 표준 편차 분산 계산
비대칭 분산샘플 비대칭의 분산 계산
VarianceOfExcess샘플 초과 분산 계산
평균 분산샘플 수학적 기대값의 분산 계산
Log로그 계산
CensorCoeff검열 계수 계산
히스토그램 길이히스토그램의 최적 열 수 계산
Resize히스토그램을 위한 최적의 배열 요소 수 계산
히스토그램히스토그램을 *.csv 파일로 만들기
Cov샘플 공분산 계산
Corr샘플 상관관계 계산
VarianceOfCorr샘플 상관관계의 분산 계산
AutoCorrAutoCorr 계산
AutoCorrFunc자동 상관계수 함수 계산
aCoeff선형 회귀 방정식(y=a*x+b)에서 계수 a를 계산합니다.
bCoeff선형 회귀 방정식(y=a*x+b)에서 계수 b 계산
LineRegresErrors선형 회귀 오차 계산
eVariance선형 회귀 오차 분산 계산
aVariance선형 회귀 파라미터 a의 분산 계산
bVariance선형 회귀 파라미터 b의 분산 계산
결정 계수결정 계수 계산
ArraySeparate배열 arr[n][2]를 두 개의 배열로 분할하기
ArrayUnion두 배열을 배열[n][2] 형식의 배열로 결합하기
WriteArray1차원 배열을 *.csv 파일에 쓰기
WriteArray22차원 배열을 *.csv 파일에 쓰기


이 파일은 무작위 샘플 매개변수 처리, 매개변수 추정, 히스토그램 구성 등이 필요한 프로젝트에 포함될 수 있습니다.

몇 가지 함수의 호출을 고려해 보겠습니다:

//+------------------------------------------------------------------+
//|test.mq5 |
//| 저작권 2012, MetaQuotes Software Corp.
//|http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#include <Statistics.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 기능|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 두 개의 값 샘플을 설정합니다.
   double arrX[10]={3,4,5,2,3,4,5,6,4,7};
   double arrY[10]={7,4,1,2,1,6,9,2,1,5};
//--- 수학적 기대치를 계산합니다.
   double mx=Average(arrX);
   double my=Average(arrY);
//--- 분산을 계산하기 위해 기대 행렬 값을 사용합니다.
   double dx = Variance(arrX,mx);
   double dy = Variance(arrY,my);
왜곡 및 첨도 값 //---
   double as=Asymmetry(arrX,mx,dx);
   double exc=Excess(arrX,mx,dx);
//--- 공분산 및 상관 관계 값
   double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my);
   double corr=Corr(cov,dx,dy);
//--- 로그 파일에 결과 출력
   PrintFormat("mx=%.6e",mx);
   PrintFormat("my=%.6e",my);
   PrintFormat("dx=%.6e",dx);
   PrintFormat("dy=%.6e",dy);
   PrintFormat("As=%.6e",as);
   PrintFormat("exc=%.6e",exc);
   PrintFormat("cov=%.6e",cov);
   PrintFormat("corr=%.6e",corr);
  }

보시다시피, 대부분의 함수는 다른 함수를 사용하여 계산할 수 있는 일부 값을 입력 매개변수로 필요로 합니다.

예를 들어

double dx = Variance(arrX,mx);

분산을 계산하려면 미리 수학적 기대치를 계산해야 합니다. 계산 최적화 관점에서 보면 이는 나름의 장점이 있습니다. 분산 값을 여러 번 계산해야 하는 경우 함수 내에서 여러 번 계산하는 것보다 수학적 기대값을 한 번 계산하는 것이 시간을 절약할 수 있습니다.

이 기능은 이 라이브러리의 대부분의 함수에 적용됩니다.


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/866

