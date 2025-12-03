거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 라이브러리에는 사용자 데이터를 처리하는 데 필요한 기본 통계 함수 집합이 포함되어 있습니다.
이 라이브러리는 MQL4의 CodeBase - 통계 함수 라이브러리 Statistica.mqh에 처음 게시되었습니다. 이 함수를 MQL5로 번역하는 과정에서 몇 가지 오타가 발견되어 수정되었습니다. 코드가 더 직관적으로 바뀌었습니다. 대부분의 함수는 S. Bulashev의 "트레이더를 위한 통계"라는 책에 있는 알고리즘을 기반으로 합니다.
라이브러리에 포함된 함수:
|함수
|설명
|Mediana
|메디아나 계산
|Mediana50
|사분위수 간 간격 50%로 중앙값을 계산합니다.
|평균
|샘플 산술 평균 계산
|Average50
|사 분위 간 간격 50%로 샘플 산술 평균 계산
|SweepCenter
|스윕 중심 계산
|AverageOfEvaluations
|상위 5개 추정치의 평균 계산
|Variance
|샘플 분산 계산
|ThirdCentralMoment
|세 번째 중심 모멘트 계산
|FourthCentralMoment
|4번째 중심 모멘트 계산
|비대칭
|샘플 비대칭 계산
|Excess
|샘플 초과 계산
|Excess2
|다른 방법으로 샘플링 초과 계산
|Gamma
|오일러 감마 함수, x>0의 계산.
|감마 스털링
|x>33(스털링 공식)에 대한 오일러 감마 함수의 값 계산.
|샘플 분산 분산
|표본 분산 분산 계산
|표준편차 분산
|평균 제곱 편차의 표준 편차 분산 계산
|비대칭 분산
|샘플 비대칭의 분산 계산
|VarianceOfExcess
|샘플 초과 분산 계산
|평균 분산
|샘플 수학적 기대값의 분산 계산
|Log
|로그 계산
|CensorCoeff
|검열 계수 계산
|히스토그램 길이
|히스토그램의 최적 열 수 계산
|Resize
|히스토그램을 위한 최적의 배열 요소 수 계산
|히스토그램
|히스토그램을 *.csv 파일로 만들기
|Cov
|샘플 공분산 계산
|Corr
|샘플 상관관계 계산
|VarianceOfCorr
|샘플 상관관계의 분산 계산
|AutoCorr
|AutoCorr 계산
|AutoCorrFunc
|자동 상관계수 함수 계산
|aCoeff
|선형 회귀 방정식(y=a*x+b)에서 계수 a를 계산합니다.
|bCoeff
|선형 회귀 방정식(y=a*x+b)에서 계수 b 계산
|LineRegresErrors
|선형 회귀 오차 계산
|eVariance
|선형 회귀 오차 분산 계산
|aVariance
|선형 회귀 파라미터 a의 분산 계산
|bVariance
|선형 회귀 파라미터 b의 분산 계산
|결정 계수
|결정 계수 계산
|ArraySeparate
|배열 arr[n][2]를 두 개의 배열로 분할하기
|ArrayUnion
|두 배열을 배열[n][2] 형식의 배열로 결합하기
|WriteArray
|1차원 배열을 *.csv 파일에 쓰기
|WriteArray2
|2차원 배열을 *.csv 파일에 쓰기
이 파일은 무작위 샘플 매개변수 처리, 매개변수 추정, 히스토그램 구성 등이 필요한 프로젝트에 포함될 수 있습니다.
몇 가지 함수의 호출을 고려해 보겠습니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //|test.mq5 | //| 저작권 2012, MetaQuotes Software Corp. //|http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Statistics.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| 스크립트 프로그램 시작 기능| //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- 두 개의 값 샘플을 설정합니다. double arrX[10]={3,4,5,2,3,4,5,6,4,7}; double arrY[10]={7,4,1,2,1,6,9,2,1,5}; //--- 수학적 기대치를 계산합니다. double mx=Average(arrX); double my=Average(arrY); //--- 분산을 계산하기 위해 기대 행렬 값을 사용합니다. double dx = Variance(arrX,mx); double dy = Variance(arrY,my); 왜곡 및 첨도 값 //--- double as=Asymmetry(arrX,mx,dx); double exc=Excess(arrX,mx,dx); //--- 공분산 및 상관 관계 값 double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my); double corr=Corr(cov,dx,dy); //--- 로그 파일에 결과 출력 PrintFormat("mx=%.6e",mx); PrintFormat("my=%.6e",my); PrintFormat("dx=%.6e",dx); PrintFormat("dy=%.6e",dy); PrintFormat("As=%.6e",as); PrintFormat("exc=%.6e",exc); PrintFormat("cov=%.6e",cov); PrintFormat("corr=%.6e",corr); }
보시다시피, 대부분의 함수는 다른 함수를 사용하여 계산할 수 있는 일부 값을 입력 매개변수로 필요로 합니다.
예를 들어
double dx = Variance(arrX,mx);
분산을 계산하려면 미리 수학적 기대치를 계산해야 합니다. 계산 최적화 관점에서 보면 이는 나름의 장점이 있습니다. 분산 값을 여러 번 계산해야 하는 경우 함수 내에서 여러 번 계산하는 것보다 수학적 기대값을 한 번 계산하는 것이 시간을 절약할 수 있습니다.
이 기능은 이 라이브러리의 대부분의 함수에 적용됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/866
