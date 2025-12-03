이 라이브러리에는 사용자 데이터를 처리하는 데 필요한 기본 통계 함수 집합이 포함되어 있습니다.

이 라이브러리는 MQL4의 CodeBase - 통계 함수 라이브러리 Statistica.mqh에 처음 게시되었습니다. 이 함수를 MQL5로 번역하는 과정에서 몇 가지 오타가 발견되어 수정되었습니다. 코드가 더 직관적으로 바뀌었습니다. 대부분의 함수는 S. Bulashev의 "트레이더를 위한 통계"라는 책에 있는 알고리즘을 기반으로 합니다.

라이브러리에 포함된 함수:

함수 설명 Mediana 메디아나 계산 Mediana50 사분위수 간 간격 50%로 중앙값을 계산합니다. 평균 샘플 산술 평균 계산 Average50 사 분위 간 간격 50%로 샘플 산술 평균 계산 SweepCenter 스윕 중심 계산 AverageOfEvaluations 상위 5개 추정치의 평균 계산 Variance 샘플 분산 계산 ThirdCentralMoment 세 번째 중심 모멘트 계산 FourthCentralMoment 4번째 중심 모멘트 계산 비대칭 샘플 비대칭 계산 Excess 샘플 초과 계산 Excess2 다른 방법으로 샘플링 초과 계산 Gamma 오일러 감마 함수, x>0의 계산. 감마 스털링 x>33(스털링 공식)에 대한 오일러 감마 함수의 값 계산. 샘플 분산 분산 표본 분산 분산 계산 표준편차 분산 평균 제곱 편차의 표준 편차 분산 계산 비대칭 분산 샘플 비대칭의 분산 계산 VarianceOfExcess 샘플 초과 분산 계산 평균 분산 샘플 수학적 기대값의 분산 계산 Log 로그 계산 CensorCoeff 검열 계수 계산 히스토그램 길이 히스토그램의 최적 열 수 계산 Resize 히스토그램을 위한 최적의 배열 요소 수 계산

히스토그램 히스토그램을 *.csv 파일로 만들기 Cov 샘플 공분산 계산 Corr 샘플 상관관계 계산 VarianceOfCorr 샘플 상관관계의 분산 계산 AutoCorr AutoCorr 계산 AutoCorrFunc 자동 상관계수 함수 계산 aCoeff 선형 회귀 방정식(y=a*x+b)에서 계수 a를 계산합니다. bCoeff 선형 회귀 방정식(y=a*x+b)에서 계수 b 계산 LineRegresErrors 선형 회귀 오차 계산 eVariance 선형 회귀 오차 분산 계산 aVariance 선형 회귀 파라미터 a의 분산 계산 bVariance 선형 회귀 파라미터 b의 분산 계산 결정 계수 결정 계수 계산 ArraySeparate 배열 arr[n][2]를 두 개의 배열로 분할하기 ArrayUnion 두 배열을 배열[n][2] 형식의 배열로 결합하기 WriteArray 1차원 배열을 *.csv 파일에 쓰기 WriteArray2 2차원 배열을 *.csv 파일에 쓰기





이 파일은 무작위 샘플 매개변수 처리, 매개변수 추정, 히스토그램 구성 등이 필요한 프로젝트에 포함될 수 있습니다.

몇 가지 함수의 호출을 고려해 보겠습니다:

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Statistics.mqh> void OnStart () { double arrX[ 10 ]={ 3 , 4 , 5 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 4 , 7 }; double arrY[ 10 ]={ 7 , 4 , 1 , 2 , 1 , 6 , 9 , 2 , 1 , 5 }; double mx=Average(arrX); double my=Average(arrY); double dx = Variance(arrX,mx); double dy = Variance(arrY,my); double as=Asymmetry(arrX,mx,dx); double exc=Excess(arrX,mx,dx); double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my); double corr=Corr(cov,dx,dy); PrintFormat ( "mx=%.6e" ,mx); PrintFormat ( "my=%.6e" ,my); PrintFormat ( "dx=%.6e" ,dx); PrintFormat ( "dy=%.6e" ,dy); PrintFormat ( "As=%.6e" ,as); PrintFormat ( "exc=%.6e" ,exc); PrintFormat ( "cov=%.6e" ,cov); PrintFormat ( "corr=%.6e" ,corr); }

보시다시피, 대부분의 함수는 다른 함수를 사용하여 계산할 수 있는 일부 값을 입력 매개변수로 필요로 합니다.

예를 들어

double dx = Variance(arrX,mx);

분산을 계산하려면 미리 수학적 기대치를 계산해야 합니다. 계산 최적화 관점에서 보면 이는 나름의 장점이 있습니다. 분산 값을 여러 번 계산해야 하는 경우 함수 내에서 여러 번 계산하는 것보다 수학적 기대값을 한 번 계산하는 것이 시간을 절약할 수 있습니다.

이 기능은 이 라이브러리의 대부분의 함수에 적용됩니다.