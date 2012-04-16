CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

ColorChart - скрипт для MetaTrader 5

Karlis Balcers | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3540
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот простой скрипт устанавливает случайные цвета для графика. Запустите и посмотрите сами!

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/877

Percentage of Trend Percentage of Trend

Этот индикатор можно использовать для расчета силы тренда.

Objects Description Activator Objects Description Activator

Этот скрипт позволяет включить отображение описания объектов графика. Может быть полезен для тех, кто не является программистом.

Эксперт для демонстрации использования Library for Custom Chart Эксперт для демонстрации использования Library for Custom Chart

Эксперт демонстрирует применение бесплатной библиотеки Library for Custom Chart для автоматического подключения экспертов и индикаторов к пользовательским графикам iCustomChart, созданным на основе собственных файлов истории.

Smooth Lines Smooth Lines

Индикатор демонстрирует применение бесплатной библиотеки Library for Custom Chart для автоматического подключения индикаторов к пользовательским графикам iCustomChart, созданным на основе собственных файлов истории.