Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorChart - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1366
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sencillo script para modificar aleatoriamente los colores de su gráfico. ¡Basta con hacer clic y ver los resultados!
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/877
El Asesor Experto muestra el uso de la biblioteca libre LibCustomChart para la conexión automática de Asesores Expertos e indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.Líneas Suavizadas
El indicador muestra el uso de la biblioteca libre Library for Custom Chart para la conexión automática de los indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.
Este indicador se utiliza para el cálculo de la tendencia.Funciones Statistics.mqh
Biblioteca que contiene varias funciones estadísticas, incluyendo el cálculo del valor medio, varianza, asimetría, curtosis, covarianza, correlación, etc.