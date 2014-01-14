CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Scripts

ColorChart - script para MetaTrader 5

Karlis Balcers | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1366
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
colorchart.mq5 (2.54 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sencillo script para modificar aleatoriamente los colores de su gráfico. ¡Basta con hacer clic y ver los resultados!

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

ColorChart

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/877

Asesor Experto que muestra la aplicación de LibCustomChart Asesor Experto que muestra la aplicación de LibCustomChart

El Asesor Experto muestra el uso de la biblioteca libre LibCustomChart para la conexión automática de Asesores Expertos e indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.

Líneas Suavizadas Líneas Suavizadas

El indicador muestra el uso de la biblioteca libre Library for Custom Chart para la conexión automática de los indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.

Percentage of Trend Percentage of Trend

Este indicador se utiliza para el cálculo de la tendencia.

Funciones Statistics.mqh Funciones Statistics.mqh

Biblioteca que contiene varias funciones estadísticas, incluyendo el cálculo del valor medio, varianza, asimetría, curtosis, covarianza, correlación, etc.