ColorChart

El Asesor Experto muestra el uso de la biblioteca libre LibCustomChart para la conexión automática de Asesores Expertos e indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.

El indicador muestra el uso de la biblioteca libre Library for Custom Chart para la conexión automática de los indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.