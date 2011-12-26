Ставь лайки и следи за новостями
at_Itp(t)Env - индикатор для MetaTrader 5
Данный индикатор строит криволинейный перерисовывающийся канал для каждого момента времени, поэтому не стоит пытаться изучать поведение этого канала на истории.
На момент времени, когда бары располагались вблизи текущего бара, канал выглядел совсем иначе, нежели спустя какое-то время!
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 31.01.2008.
