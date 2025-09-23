iSimpleClock_v2

거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
iSimpleClock의 두 번째 변형입니다. 이제 디스플레이는 그래픽 개체 "비문"(OBJ_LABEL)을 통해 수행됩니다. 비문의 색상, 글꼴 크기, 비문의 위치를 변경할 수 있습니다. 기본적으로 비문은 오른쪽 하단에 있습니다.
표시기에는 IncGUI_v4.mqh 라이브러리가 필요하며 https://www.mql5.com/ko/code/542 에서도 찾을 수 있습니다.
매개변수:
라이브러리는 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include 폴더에 있어야 합니다. 터미널 데이터 폴더는 다음과 같이 찾을 수 있습니다: 메인 메뉴의 "파일" 섹션에서 "데이터 카탈로그 열기"를 선택하거나 "저널 " 탭의 상황에 맞는 메뉴에서 "열기" 명령을 선택한 후 열린 폴더에서 한 단계 위로 이동합니다.
- FontSize - 글꼴 크기;
- FontColor - 색상;
- Corner - 위치 각도;
- PosX - 차트 가장자리로부터 가로 들여쓰기;
- PosY - 차트 가장자리로부터 세로 들여쓰기.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/602
