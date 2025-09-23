iSimpleClock_v2

iSimpleClock의 두 번째 변형입니다. 이제 디스플레이는 그래픽 개체 "비문" (OBJ_LABEL )을 통해 수행됩니다. 비문의 색상, 글꼴 크기, 비문의 위치를 변경할 수 있습니다. 기본적으로 비문은 오른쪽 하단에 있습니다.

표시기에는 IncGUI_v4.mqh 라이브러리가 필요하며 https://www.mql5.com/ko/code/542 에서도 찾을 수 있습니다.



라이브러리는 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include 폴더에 있어야 합니다. 터미널 데이터 폴더는 다음과 같이 찾을 수 있습니다: 메인 메뉴의 "파일" 섹션에서 "데이터 카탈로그 열기"를 선택하거나 "저널 " 탭의 상황에 맞는 메뉴에서 "열기" 명령을 선택한 후 열린 폴더에서 한 단계 위로 이동합니다.

매개변수:

