지표

^X_비선형 회귀 - MetaTrader 5용 지표

Senior Linux Hacker | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
3
평가:
(21)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

선임 Linux 해커

이 인디케이터는 비선형 회귀 채널을 구축합니다. 이 인디케이터는 가격 차트의 현재 값 영역에 채널을 구축하는 것 외에도 예상 가격 변동 범위에 대한 미래 채널도 구축합니다.

지표 ^X_비선형 회귀

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/743

