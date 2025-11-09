거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
^X_비선형 회귀 - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
- 3
-
실제 작성자:
선임 Linux 해커
이 인디케이터는 비선형 회귀 채널을 구축합니다. 이 인디케이터는 가격 차트의 현재 값 영역에 채널을 구축하는 것 외에도 예상 가격 변동 범위에 대한 미래 채널도 구축합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/743
