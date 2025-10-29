거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
디나폴리 타깃_풀 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 10
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
mishanya
이 지표의 변형인 디나폴리타겟_풀은 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 지표 수준과 관련된 시장 움직임의 전체 그림을 볼 수 있기 때문에 우선 편리합니다. 이러한 지표를 가장 잘 활용하는 방법은 오프라인에서 전략을 분석하는 것입니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.09. 20에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/711
IncDemaOnArray
CDemaOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 이중 지수 이동 평균(DEMA) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.Root Mean Square
루트 평균 제곱
편광 프랙탈 효율성
양극화 프랙탈 효율은 현재 시점의 시장 가격의 효율성을 보여주는 기술 지표입니다.Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller
이 EA는 인클루드 파일을 사용하여 자신만의 헤징 전략을 구현하는 방법을 보여주는 데모입니다.