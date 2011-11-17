Класс CBullsBearsOnArray предназначен для расчета значений индикаторов Bulls Power и Bears Power по индикаторным буферам.

Класс CWPROnArray предназначен для расчета процентного диапазона Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) по индикаторным буферам.

Индикатор ElderImpulseSystem_HTF_Signal выводит направления тренда с определяемого во входных параметрах количества последних баров индикатора ElderImpulseSystem в виде последовательности графических объектов.

Индикатор BykovTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора BykovTrend в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.