sSyncScroll - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4676
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Скрипт для синхронной прокрутки графиков.
Скрипт запускается на одном графике. При прокрутке любого из графиков, остальные графики также смещаются. Общая позиция отмечается вертикальными линиями.
При использовнии скрипта желательно включать "Отступ графика от правой границы".
