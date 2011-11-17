CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

sSyncScroll - скрипт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4676
Рейтинг:
(47)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
ssyncscroll.mq5 (7.72 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт для синхронной прокрутки графиков.

Скрипт запускается на одном графике. При прокрутке любого из графиков, остальные графики также смещаются. Общая позиция отмечается вертикальными линиями.

При использовнии скрипта желательно включать "Отступ графика от правой границы".

Скрипт для синхронной прокрутки графиков

IncWPROnArray IncWPROnArray

Класс CWPROnArray предназначен для расчета процентного диапазона Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) по индикаторным буферам.

IncBullsBearsOnArray IncBullsBearsOnArray

Класс CBullsBearsOnArray предназначен для расчета значений индикаторов Bulls Power и Bears Power по индикаторным буферам.

ElderImpulseSystem_HTF_Signal ElderImpulseSystem_HTF_Signal

Индикатор ElderImpulseSystem_HTF_Signal выводит направления тренда с определяемого во входных параметрах количества последних баров индикатора ElderImpulseSystem в виде последовательности графических объектов.

BykovTrend_HTF_Signal BykovTrend_HTF_Signal

Индикатор BykovTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора BykovTrend в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.