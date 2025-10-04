코드베이스섹션
지표

멀티 RSI - MetaTrader 5용 지표

Andrey Matvievskiy | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
6
평가:
(20)
게시됨:
multi_rsi.mq5 (14.99 KB) 조회
실제 작성자:

안드레이 마트비예프스키

차트 한 창에 있는 이 지표에는 입력 매개변수 값이 다른 8가지 기술 지표 RSI(상대 강도 지수) 의 변형이 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.07.17에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

그림 1 멀티 RSI 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/641

