안드레이 마트비예프스키

차트 한 창에 있는 이 지표에는 입력 매개변수 값이 다른 8가지 기술 지표 RSI(상대 강도 지수) 의 변형이 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.07.17에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.