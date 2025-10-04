거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
멀티 RSI - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
안드레이 마트비예프스키
차트 한 창에 있는 이 지표에는 입력 매개변수 값이 다른 8가지 기술 지표 RSI(상대 강도 지수) 의 변형이 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.07.17에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/641
RSI 스트라이크
다양한 기간의 RSI(상대강도지수) 지표 교차점 표시.IncOsMAOnArray
COsMAOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 오실레이터 이동평균(OsMA) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.
MACD Signal Line indicator for MT5
MT5==>지표==>예제 폴더에서 메타쿼츠의 MACD 인디케이터를 제거한(신호선만) 버전입니다.HedgeCover EA
포지션당 하나의 헤지 로직으로 지능적인 포지션 보호. 매직넘버 분리, 쿨다운 타이머, 최대 헤지 제한 기능이 있습니다. 무한 헤지 루프를 방지합니다. 무료 MIT 라이선스.