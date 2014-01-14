CodeBaseSeções
Andrey Matvievskiy
Nikolay Kositsin
1798
(20)
Andrey Matvievskiy

Oito indicadores técnicos RSI (Relative Strength Index) com vários valores de parâmetros de entrada são exibidas em janela separada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.07.2009.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/641

