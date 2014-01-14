Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Multi RSI - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 1798
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Andrey Matvievskiy
Oito indicadores técnicos RSI (Relative Strength Index) com vários valores de parâmetros de entrada são exibidas em janela separada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.07.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/641
VGridLine Weekly
Grade de tempo vertical semanal.IncATROnArray
CATROnArray foi projetado para calcular os valores de ATR (Average True Range) nos buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.
IncMAOnArray
CATROnArray foi projetado para calcular os valores de ATR (Average True Range) nos buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.VGridLine Monthly
Grade de tempo vertical mensal.