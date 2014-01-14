CodeBaseSecciones
Multi RSI - indicador para MetaTrader 5

Andrey Matvievskiy | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
1294
(20)
Publicado:
Actualizado:
multi_rsi.mq5 (14.75 KB) ver
Autor original:

Andrey Matvievskiy

Ocho indicadores técnicos RSI (Índice de Fuerza Relativa) con diferentes valores de los parámetros de entrada se muestran en una ventana.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base de mql4.com el 17.07.2009.

Multi RSI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/641

