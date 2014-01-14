Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Multi RSI - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1294
-
Autor original:
Andrey Matvievskiy
Ocho indicadores técnicos RSI (Índice de Fuerza Relativa) con diferentes valores de los parámetros de entrada se muestran en una ventana.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base de mql4.com el 17.07.2009.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/641
