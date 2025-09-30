CMAOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로이동평균을 계산하기 위한 클래스입니다.

응용 프로그램:



매개 변수가 있는 Init () 메서드는 인디케이터의 OnInit () 함수에서 호출됩니다:

int aMAPeriod - MA 기간.

ENUM_MA_METHOD aMAMethod - MA 계산 방법.

인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;

const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

double aData[] - MA가 계산되는 데이터가 있는 버퍼;

- MA가 계산되는 데이터가 있는 버퍼; double aMA[] - 계산된 MA가 있는 버퍼.

int BarsRequired() - 계산에 필요한 최소 막대 수를 반환합니다;

int BarsRequired() - 계산에 필요한 최소 막대 수를 반환합니다;

string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

문자열 NameMethod() - 사용된 스무딩 메서드의 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

추가 메서드:

Test_MAOnArray.mq5 파일은 CMAOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncMAOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

이동평균 (MA) 보조지표는 특정 기간 동안 상품 가격의 평균값을 표시합니다. 이동평균을 계산할 때 주어진 기간 동안 상품 가격의 수학적 평균이 수행됩니다. 가격이 변동하면 평균값이 상승하거나 하락합니다.