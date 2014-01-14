代码库部分
多重 RSI - MetaTrader 5脚本

Andrey Matvievskiy | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1893
等级:
(20)
已发布:
已更新:
multi_rsi.mq5 (14.75 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
实际作者:

Andrey Matvievskiy

八条不同输入参数的 RSI (相对强度指数) 技术指标显示在同一窗口。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 17.07.2009。

多重 RSI

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/641

