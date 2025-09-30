당사 팬 페이지에 가입하십시오
CATROnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로 ATR(평균 실제 범위) 인디케이터 값을 계산하기 위한 클래스입니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit () 함수에서 매개 변수가 있는 Init () 메서드가 호출됩니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 주기.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 평활화 방법.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;
- double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;
- double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼;
- double aTR[] - 중간 버퍼;
- double aATR[] - 계산된 인디케이터가 있는 버퍼.
- int BarsRequired() - 계산에 필요한 최소 바 개수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
파일 Test_ATROnArray.mq5는 CATROnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncATROnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
Solve 메서드에 초기 데이터가 전달되는 세 개의 다른 버퍼(매개변수 aDataHigh[], aDataLow[], aDataClose[]) 대신 하나의 버퍼, 즉 다른 지표의 데이터를 사용하여 지표를 계산할 수 있는 버퍼를 전달할 수 있습니다.
이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray.mqh 파일의 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
기술 지표 평균 실제 범위(ATR)는 시장 변동성을 나타내는 지표입니다. 웰스 와일더가 그의 저서 "새로운 개념의 기술 트레이딩 시스템" 에서 소개한 이후 이 지표는 다른 많은 지표 및 트레이딩 시스템의 구성 요소로 사용되었습니다.
