Nikolay Kositsin
3810
Опубликован:
Обновлен:
Andrey Matvievskiy

В данном индикаторе на графике в одном окне представлено восемь вариантов технического индикатора RSI (Relative Strength Index) с разными значениями входных параметров.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.07.2009.

Рис.1 Индикатор Multi RSI

RSI Strike RSI Strike

Отображение точек пересечения индикаторов RSI (Relative Strength Index) различных периодов.

IncOsMAOnArray IncOsMAOnArray

Класс COsMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора OsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) по индикаторному буферу.

ReverseSymbol ReverseSymbol

Индикатор позволяет работать с изменяющимся в реальном времени зеркально "перевернутым" (1/X) торговым инструментом.

IncStochasticOnArray IncStochasticOnArray

Класс CStochasticOnArray предназначен для расчета значений индикатора Stochastic по индикаторным буферам.