Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Multi RSI - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3810
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Andrey Matvievskiy
В данном индикаторе на графике в одном окне представлено восемь вариантов технического индикатора RSI (Relative Strength Index) с разными значениями входных параметров.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.07.2009.
RSI Strike
Отображение точек пересечения индикаторов RSI (Relative Strength Index) различных периодов.IncOsMAOnArray
Класс COsMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора OsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) по индикаторному буферу.
ReverseSymbol
Индикатор позволяет работать с изменяющимся в реальном времени зеркально "перевернутым" (1/X) торговым инструментом.IncStochasticOnArray
Класс CStochasticOnArray предназначен для расчета значений индикатора Stochastic по индикаторным буферам.