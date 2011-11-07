Реальный автор:

Andrey Matvievskiy

В данном индикаторе на графике в одном окне представлено восемь вариантов технического индикатора RSI (Relative Strength Index) с разными значениями входных параметров.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.07.2009.