CAMAOnArrayクラスは指標バッファでのAMA（Adaptive Moving Average）値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aPeriod - 効率比計算期間

- 効率比計算期間 int aFastPeriod - EMA最少期間

- EMA最少期間 int aSlowPeriod - EMA最大期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ

- 指標計算に使われるデータのバッファ double aAMA[] - 計算されたAMA値のバッフア

追加メソッド：

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返しますstring Name() - 指標名の文字列を返します



Test_AMAOnArray.mq5はCAMAOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncAMAOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Adaptive Moving Average（AMA）テクニカル指標は価格シリーズのノイズに低感度な移動平均の構築に使用され、トレンド検出における最小の遅延によって特徴付けられます。この指標はペリー・カウフマンによって開発され、彼の著書「Smarter Trading（よりスマートな取引）」で説明されました。



