Класс CAMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора AMA (Adaptive Moving Average) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

int aPeriod - период расчета коэффициента эффективности;

- период расчета коэффициента эффективности; int aFastPeriod - минимальный период EMA;

- минимальный период EMA; int aSlowPeriod - максимальный период EMA.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;

- буфер с данными для расчета индикатора; double aAMA[] - буфер с рассчитанным значением AMA.

Дополнительные методы:

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

string Name() - возвращает строку с именем индикатора.



Файл Test_AMAOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CAMAOnArray. Файл IncAMAOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA) используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда. Его разработал и описал Перри Кауфман (Perry Kaufman) в своей книге "Smarter Trading".