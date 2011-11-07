Ставь лайки и следи за новостями
IncAMAOnArray - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1887
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Класс CAMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора AMA (Adaptive Moving Average) по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aPeriod - период расчета коэффициента эффективности;
- int aFastPeriod - минимальный период EMA;
- int aSlowPeriod - максимальный период EMA.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;
- double aAMA[] - буфер с рассчитанным значением AMA.
Дополнительные методы:
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_AMAOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CAMAOnArray. Файл IncAMAOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA) используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда. Его разработал и описал Перри Кауфман (Perry Kaufman) в своей книге "Smarter Trading".
