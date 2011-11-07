CodeBaseРазделы
IncAMAOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incamaonarray.mqh (3.29 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_amaonarray.mq5 (2.33 KB) просмотр
Класс CAMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора AMA (Adaptive Moving Average) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

  • int aPeriod - период расчета коэффициента эффективности;
  • int aFastPeriod - минимальный период EMA;
  • int aSlowPeriod - максимальный период EMA.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;
  • double aAMA[] - буфер с рассчитанным значением AMA.

Дополнительные методы:

  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_AMAOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CAMAOnArray. Файл IncAMAOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA) используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда. Его разработал и описал Перри Кауфман (Perry Kaufman) в своей книге "Smarter Trading".

Пример использования класса CAMAOnArray

