CADXWOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의해 평균 방향 이동 지수 와일더(ADXW) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.

CADXOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의해 평균 방향 이동 지수(ADX) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.