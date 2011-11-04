CodeBaseРазделы
в карман
VGridLine_Intraday X8 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Индикатор предназначен для разворачивания вертикальной временной сетки с шагом в восемь часов на графике финансового актива с внутридневным таймфреймом не более H4 (на трехчасовом таймфрейме индикатор также не отображается).


Рис.1. Индикатор VGridLine_Intraday_X8

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+ 
//---- общие настройки
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X8"; // Название линии
input uint WeeklyTotal=4;                       // Количество недель на истории для разметки
input uint FutureTotal=1;                       // Количество линий в будущем для разметки

//---- настройки для недельных баров
input color Line_Color_W=Gold;       // Цвет недельной линии
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;    // Стиль недельной линии
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1;  // Толщина недельной линии
input bool SetBackground_W=true;     // Фоновое отображение недельной линии
input uint FutureTotal_W=1;          // Количество линий на пустой истории будущего

//---- настройки для дневных баров
input color Line_Color_D=Red;        // Цвет дневной линии
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;    // Стиль изображения дневной линии
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1;  // Толщина дневной линии
input bool SetBackground_D=true;     // Фоновое отображение дневных линий

//---- настройки для внутридневных баров (8 часов)
input color Line_Color_D1=Lime;       // Цвет линии 8 часов
input STYLE Line_Style_D1=DASH_;     // Стиль линии 8 часов
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;  // Толщина линии 8 часов
input bool SetBackground_D1=true;     // Фоновое отображение линии 8 часов

//---- настройки для внутридневных баров (16 часов)
input color Line_Color_D2=BlueViolet; // Цвет линии 16 часов
input STYLE Line_Style_D2=DASH_;     // Стиль линии 16 часов
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1;  // Толщина линии 16 часов
input bool SetBackground_D2=true;     // Фоновое отображение линии 16 часов

IncADXWOnArray IncADXWOnArray

Класс CADXWOnArray предназначен для расчета значений индикатора ADXW (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) по индикаторным буферам.

IncADXOnArray IncADXOnArray

Класс CADXOnArray предназначен для расчета значений индикатора ADX (Average Directional Movement Index, ADX) по индикаторным буферам.

VGridLine_Intraday X3 VGridLine_Intraday X3

Вертикальная временная сетка с шагом три часа.

VGridLine Intraday X6 VGridLine Intraday X6

Вертикальная временная сетка с шагом в шесть часов.