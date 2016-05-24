無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このインディケータは、日中の時間枠がH4を超えないチャート上で8時間のステップを有する垂直時間グリッドを表示します。このインディケータはH3では表示されません。
//+----------------------------------------------+ //| インディケータ入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ //---- 一般的な設定 input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X8"; // 線の名前 input uint WeeklyTotal=4; // インデックス作成に使われれる履歴内での週数 input uint FutureTotal=1; // インデックス作成に使われれる将来の週数 //---- 週足の設定 input color Line_Color_W=Gold; // 線の色 input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // 線の幅 input bool SetBackground_W=true; // 線の背景表示 input uint FutureTotal_W=1; // 空の将来の表示での線の数 //---- 日足の設定 input color Line_Color_D=Red; // 線の色 input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // 線の幅 input bool SetBackground_D=true; // 線の背景表示 //---- 8時間足の設定 input color Line_Color_D1=Lime; // 線の色 input STYLE Line_Style_D1=DASH_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // 線の幅 input bool SetBackground_D1=true; // 線の背景表示 //---- 16時間足の設定 input color Line_Color_D2=BlueViolet; // 線の色 input STYLE Line_Style_D2=DASH_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // 線の幅 input bool SetBackground_D2=true; // 線の背景表示
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/620
VGridLine_Intraday X4
4時間ステップを有する垂直時間グリッド。VGridLine Daily
一日ステップを有する垂直時間グリッド。
VGridLine_Intraday X3
3時間ステップを有する垂直時間グリッド。VGridLine Intraday X6
6時間のステップを有する垂直時間グリッド。