VGridLine_Intraday X8 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
786
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このインディケータは、日中の時間枠がH4を超えないチャート上で8時間のステップを有する垂直時間グリッドを表示します。このインディケータはH3では表示されません。


VGridLine_Intraday X8

インディケータの入力パラメータ： 

//+----------------------------------------------+ 
//| インディケータ入力パラメータ                |
//+----------------------------------------------+ 
//---- 一般的な設定
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X8"; // 線の名前
input uint WeeklyTotal=4;                       // インデックス作成に使われれる履歴内での週数
input uint FutureTotal=1;                       // インデックス作成に使われれる将来の週数

//---- 週足の設定
input color Line_Color_W=Gold;       // 線の色
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;    // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1;  // 線の幅
input bool SetBackground_W=true;     // 線の背景表示
input uint FutureTotal_W=1;          // 空の将来の表示での線の数
//---- 日足の設定
input color Line_Color_D=Red;        // 線の色
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;    // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1;  // 線の幅
input bool SetBackground_D=true;     // 線の背景表示

//---- 8時間足の設定
input color Line_Color_D1=Lime;       // 線の色
input STYLE Line_Style_D1=DASH_;     // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;  // 線の幅
input bool SetBackground_D1=true;     // 線の背景表示

//---- 16時間足の設定
input color Line_Color_D2=BlueViolet; // 線の色
input STYLE Line_Style_D2=DASH_;     // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1;  // 線の幅
input bool SetBackground_D2=true;     // 線の背景表示

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/620

