Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
VGridLine_Intraday X8 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 856
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet ein vertikales Zeitraster in 8-Stunden Schritten auf dem Chart, wenn der Zeitrahmen H4 nicht übersteigt. Der Indikator wird auch nicht angezeigt auf H3
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ //---- allgemeine Einstellungen input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X8"; // Linienname input uint WeeklyTotal=4; // Anzahl der Wochen in der Vergangenheit zur Indizierung input uint FutureTotal=1; // Anzahl der Linien in der Zukunft zur Indizierung //---- Einstellungen für die wöchentlichen Bars input color Line_Color_W=Gold; // Wochenlinienfarbe input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Wochenlinienstil input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // Wochenlinienstärke input bool SetBackground_W=true; // mit Hintergrund der Wochenlinien input uint FutureTotal_W=1; // Anzahl der Linien in die Zukunft für die Indizierung //---- Einstellungen für die täglichen Bars input color Line_Color_D=Red; // Tageslinienfarbe input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Tageslinienstil input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // Tageslinienstärke input bool SetBackground_D=true; // mit Hintergrund der Tageslinien //---- Einstellungen für die Intratages-Bars (8 Stunden) input color Line_Color_D1=Lime; // 8-Stundenlinienfarbe input STYLE Line_Style_D1=DASH_; // 8-Stundenlinienstil input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // 8-Stundenlinienstärke input bool SetBackground_D1=true; // mit Hintergrund der 8-Stundenlinien //---- Einstellungen für die Intratages-Bars (16 Stunden) input color Line_Color_D2=BlueViolet; // 16-Stundenlinienfarbe input STYLE Line_Style_D2=DASH_; // 16-Stundenlinienstil input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // 16-Stundenlinienstärke input bool SetBackground_D2=true; // mit Hintergrund der 16-Stundenlinien
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/620
VGridLine_Intraday X4
Vertikales Zeitraster in Einstunden-Schritten.VGridLine Daily
Vertikales Zeitraster in Eintages-Schritten.
VGridLine_Intraday X3
Vertikales Zeitraster in 3-Stunden Schritten.VGridLine Intraday X6
Vertikales Zeitraster in 6-Stunden Schritten.