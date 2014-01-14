Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
O indicador mostra a grade de horário vertical com passo de oito horas em gráfico com prazo dentro do dia não excedendo ao H4. O indicador também não é exibido em H3.
Parâmetros de entrada Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de Entrada do Indicador | //+----------------------------------------------+ //--- configurações gerais input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X8"; // Nome da linha input uint WeeklyTotal=4; // Número de semanas no histórico para ser classificado input uint FutureTotal=1; // Número de linhas no futuro para ser classificado //--- configurações para barras semanais input color Line_Color_W=Gold; // Cor das linhas semanais input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Estilo da linha semanal input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // largura da linha semanal input bool SetBackground_W=true; // Linha de fundo semanal exibida input uint FutureTotal_W=1; // Numero de linhas em histórico futuro //--- configurações para barras diárias input color Line_Color_D=Red; // cor da linha diária input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Estilo da linha diária exibida input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // Largura da linha diária input bool SetBackground_D=true; // Linhas de fundo diárias exibidas //--- configurações para barras durante o dia (8 horas) input color Line_Color_D1=Lime; // Cor da linha em 8 horas input STYLE Line_Style_D1=DASH_; // estilo da linha em 8 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // largura da linha em 8 horas input bool SetBackground_D1=true; // Exibe linhas de fundo em 8 horas //--- configurações para barras durante o dia (16 horas) input color Line_Color_D2=BlueViolet; // Cor da linha em 16 horas input STYLE Line_Style_D2=DASH_; // Estilo da linha em 16 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // Largura da linha em 16 horas input bool SetBackground_D2=true; // Exibe linhas de fundo em 16 horas
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/620
