CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VGridLine_Intraday X8 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1278
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador mostra a grade de horário vertical com passo de oito horas em gráfico com prazo dentro do dia não excedendo ao H4. O indicador também não é exibido em H3.

Parâmetros de entrada Indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de Entrada do Indicador           |
//+----------------------------------------------+ 
//--- configurações gerais
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X8"; // Nome da linha
input uint WeeklyTotal=4;                          // Número de semanas no histórico para ser classificado
input uint FutureTotal=1;                          // Número de linhas no futuro para ser classificado
//--- configurações para barras semanais
input color Line_Color_W=Gold;       // Cor das linhas semanais
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;     // Estilo da linha semanal
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1;   // largura da linha semanal
input bool SetBackground_W=true;     // Linha de fundo semanal exibida
input uint FutureTotal_W=1;          // Numero de linhas em histórico futuro
//--- configurações para barras diárias
input color Line_Color_D=Red;        // cor da linha diária
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;     // Estilo da linha diária exibida
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1;   // Largura da linha diária
input bool SetBackground_D=true;     // Linhas de fundo diárias exibidas
//--- configurações para barras durante o dia (8 horas)
input color Line_Color_D1=Lime;      // Cor da linha em 8 horas
input STYLE Line_Style_D1=DASH_;     // estilo da linha em 8 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;  // largura da linha em 8 horas
input bool SetBackground_D1=true;    // Exibe linhas de fundo em 8 horas
//--- configurações para barras durante o dia (16 horas)
input color Line_Color_D2=BlueViolet; // Cor da linha em 16 horas
input STYLE Line_Style_D2=DASH_;      // Estilo da linha em 16 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1;   // Largura da linha em 16 horas
input bool SetBackground_D2=true;     // Exibe linhas de fundo em 16 horas

VGridLine_Intraday X8

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/620

PriceAlert PriceAlert

O indicador mostra a linha horizontal que define o nível de acionamento do sinal.

VGridLine_Intraday X3 VGridLine_Intraday X3

Grade de tempo vertical com passo de três horas.

IncMACDOnArray IncMACDOnArray

A classe CMACDOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de MACD (Moving Average Convergence / Divergence) em buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.

VGridLine_Intraday X4 VGridLine_Intraday X4

Grade de tempo vertical com passo de quatro horas.