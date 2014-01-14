代码库部分
VGridLine_Intraday X8 - MetaTrader 5脚本

本指标在不超过 H4 时间帧的图表上建立日内的 8 小时间隔的垂直栅格。本指标不能在 H3 时间帧显示!


VGridLine_Intraday X8

指标输入参数: 

//+----------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+ 
//---- 一般设置
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X8"; // 线名称
input uint WeeklyTotal=4;                       // 线在周内历史的索引数
input uint FutureTotal=1;                       // 线的未来索引数

//---- 设置周柱线
input color Line_Color_W=Gold;       // 周线颜色
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;    // 周线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1;  // 周线线宽
input bool SetBackground_W=true;     // 周线背景显示
input uint FutureTotal_W=1;          // 线的未来历史空值数
//---- 设置日柱线
input color Line_Color_D=Red;        // 日线颜色
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;    // 日线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1;  // 日线线宽
input bool SetBackground_D=true;     // 日线背景显示

//---- 设置日内柱线 (8 小时)
input color Line_Color_D1=Lime;       // 8 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D1=DASH_;     // 8 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;  // 8 小时线宽度
input bool SetBackground_D1=true;     // 8 小时线背景显示

//---- 设置日内柱线 (16 小时)
input color Line_Color_D2=BlueViolet; // 16 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D2=DASH_;     // 16 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1;  // 16 小时线宽度
input bool SetBackground_D2=true;     // 16 小时线背景显示

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/620

