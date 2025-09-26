거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
머레이 수학 수정 기간 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 19
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
머레이 레벨을 만드는 이 보조지표는 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 보조지표 레벨과 관련된 시장 움직임의 전체 그림을 볼 수 있다는 점에서 편리합니다. 아마도 이러한 지표를 가장 잘 활용하는 방법은 오프라인에서 전략을 분석하는 것입니다.
이 인디케이터의 또 다른 장점은 입력 변수 Timeframe을 사용하여 머레이 레벨 계산이 이뤄지는 차트 주기를 고정할 수 있다는 것입니다. 따라서 금융 자산 차트 자체의 기간을 변경하여 하나의 고정된 기간(예: 일일)의 머레이 레벨 세트로 작업할 수 있습니다.
인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_terminal 폴더에 컴파일된 Murrey_Math 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/605
Rsi Ema Engulfing Bar V3
상승하는 이평선 아래에서 삼키는 막대가 발생 - 매수 거래 - Buy TradeQuickTrend Scalper
이 EA는 외환 및 암호화폐 시장의 1분(M1) 차트에서 고빈도 거래를 위해 설계되었습니다. RSI 및 캔들 패턴을 사용하여 매수 및 매도 신호를 식별하고 시장 변동성에 따라 동적 손절, 이익실현 및 추적손절로 거래를 자동으로 실행합니다.