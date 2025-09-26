코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

머레이 수학 수정 기간 - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
19
평가:
(18)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

머레이 레벨을 만드는 이 보조지표는 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 보조지표 레벨과 관련된 시장 움직임의 전체 그림을 볼 수 있다는 점에서 편리합니다. 아마도 이러한 지표를 가장 잘 활용하는 방법은 오프라인에서 전략을 분석하는 것입니다.

이 인디케이터의 또 다른 장점은 입력 변수 Timeframe을 사용하여 머레이 레벨 계산이 이뤄지는 차트 주기를 고정할 수 있다는 것입니다. 따라서 금융 자산 차트 자체의 기간을 변경하여 하나의 고정된 기간(예: 일일)의 머레이 레벨 세트로 작업할 수 있습니다.

인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_terminal 폴더에 컴파일된 Murrey_Math 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.

그림 1 머레이 수학 수정 기간 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/605

Rsi Ema Engulfing Bar V3 Rsi Ema Engulfing Bar V3

상승하는 이평선 아래에서 삼키는 막대가 발생 - 매수 거래 - Buy Trade

QuickTrend Scalper QuickTrend Scalper

이 EA는 외환 및 암호화폐 시장의 1분(M1) 차트에서 고빈도 거래를 위해 설계되었습니다. RSI 및 캔들 패턴을 사용하여 매수 및 매도 신호를 식별하고 시장 변동성에 따라 동적 손절, 이익실현 및 추적손절로 거래를 자동으로 실행합니다.

히스토리로더 히스토리로더

쿼리 결과 처리와 함께 모든 기록 데이터에 대한 액세스를 구성하는 다중 통화 전문가 어드바이저 기능 모듈입니다.

양수 볼륨 지수 양수 볼륨 지수

양수 거래량 지수(PVI)는 거래량 증가를 유가증권의 가격 변동과 연관시킵니다.