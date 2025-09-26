머레이 레벨을 만드는 이 보조지표는 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 보조지표 레벨과 관련된 시장 움직임의 전체 그림을 볼 수 있다는 점에서 편리합니다. 아마도 이러한 지표를 가장 잘 활용하는 방법은 오프라인에서 전략을 분석하는 것입니다.



이 인디케이터의 또 다른 장점은 입력 변수 Timeframe을 사용하여 머레이 레벨 계산이 이뤄지는 차트 주기를 고정할 수 있다는 것입니다. 따라서 금융 자산 차트 자체의 기간을 변경하여 하나의 고정된 기간(예: 일일)의 머레이 레벨 세트로 작업할 수 있습니다.

인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_terminal 폴더에 컴파일된 Murrey_Math 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.