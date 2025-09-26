포지티브 거래량 지수(PVI)는 거래량 증가를 유가증권 가격 변동과 연관시킵니다. 전일 대비 거래량이 증가하면 PVI는 가격 변동률에 따라 결정됩니다.

PVI 지표는 당일 거래량이 이전 거래량보다 많은 날에만 값의 변화가 발생하는 방식으로 구성됩니다. 가격 상승은 대부분 거래량 증가와 관련이 있으므로 일반적으로 상승 추세가 있을 때(그리고 그 방향을 따를 때) PVI가 변경됩니다.

PVI 해석에는 다음 전제가 적용됩니다. 거래량이 증가하는 날에는 군중을 추종하는 비전문 투자자가 주식 시장에서 더 활발하게 활동합니다. 반대로 거래량이 감소하는 날에는 전문가들이 시장에서 조용히 활동하며 올바른 수익을 창출합니다(스마트 머니). 따라서 PVI 값의 변화(PVI는 거래량이 증가할 때만 변화한다는 점을 기억하세요)는 시장이 '올바른 돈'을 벌고 있다는 것을 보여줍니다.

"주식 시장 논리: 월스트리트 수익에 대한 정교한 접근법" 에서 노먼 포스백은 다우 산업 PVI가 1년 이동평균을 밑돌면 100점 만점에 95번은 시장이 약세라고 지적합니다.