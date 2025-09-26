당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
양수 볼륨 지수 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 22
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
포지티브 거래량 지수(PVI)는 거래량 증가를 유가증권 가격 변동과 연관시킵니다. 전일 대비 거래량이 증가하면 PVI는 가격 변동률에 따라 결정됩니다.
PVI 지표는 당일 거래량이 이전 거래량보다 많은 날에만 값의 변화가 발생하는 방식으로 구성됩니다. 가격 상승은 대부분 거래량 증가와 관련이 있으므로 일반적으로 상승 추세가 있을 때(그리고 그 방향을 따를 때) PVI가 변경됩니다.
PVI 해석에는 다음 전제가 적용됩니다. 거래량이 증가하는 날에는 군중을 추종하는 비전문 투자자가 주식 시장에서 더 활발하게 활동합니다. 반대로 거래량이 감소하는 날에는 전문가들이 시장에서 조용히 활동하며 올바른 수익을 창출합니다(스마트 머니). 따라서 PVI 값의 변화(PVI는 거래량이 증가할 때만 변화한다는 점을 기억하세요)는 시장이 '올바른 돈'을 벌고 있다는 것을 보여줍니다.
"주식 시장 논리: 월스트리트 수익에 대한 정교한 접근법" 에서 노먼 포스백은 다우 산업 PVI가 1년 이동평균을 밑돌면 100점 만점에 95번은 시장이 약세라고 지적합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/518
쿼리 결과 처리와 함께 모든 기록 데이터에 대한 액세스를 구성하는 다중 통화 전문가 어드바이저 기능 모듈입니다.머레이 수학 수정 기간
모든 막대에서 계산되는 머레이 레벨과 레벨 계산 기간을 선택할 수 있는 기능입니다.
Logify는 EA 및 지표의 디버깅, 추적, 모니터링을 간소화하도록 설계된 MQL용 로깅 라이브러리입니다. 로그 수준, 유연한 형식 및 여러 핸들러를 지원하여 차트나 터미널에서 직접 구조화되고 사용자 지정 가능하며 정리된 로그를 제공합니다. MQL 프로젝트에 쉽게 통합할 수 있는 가볍고 우아한 솔루션입니다.Rsi Engulfing Bar V2
Rsi 표시기