실제 작성자:
LeMan
수직수평필터(VHF)는 시장이 방향성 또는 정체 국면에 있는지 여부를 나타냅니다.
VHF는 1991년 아담 화이트가 처음 설명했습니다.
VHF를 해석하는 방법에는 세 가지가 있습니다:
- VHF 값 자체를 사용하여 가격의 방향성을 판단할 수 있습니다. VHF가 높을수록 추세는 더 안정적입니다.
- VHF의 이동 방향은 방향성 단계가 발전 중인지 정체 중인지 판단하는 데 사용할 수 있습니다. VHF가 상승하면 추세가 발전하고 있음을, 하락하면 시장이 침체기에 접어들고 있음을 나타냅니다.
- 반대의 의견을 나타내는 지표로 사용할 수 있습니다. VHF 값이 높으면 시장이 침체기에 진입할 때까지 기다리시고, 낮으면 추세의 시작을 기다리세요.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009년 08월 09일 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/600
