실제 작성자:



igorad

추세 지표 "BBands_Stop_v1"은"볼린저 밴드 ®" 지표를 수정한 것입니다. 추세 변화의 순간을 결정하고 중지 주문을하는 데 탁월합니다. 매우 명확하고 사용하기 쉽습니다.

인디케이터 사용 팁:

차트가 볼린저 밴드를 교차하면 표시기의 색상이 변경되어 시장의 추세 변화를 나타냅니다. 녹색 포인트 - 매수, 주황색 - 매도. 스톱은 포인트 뒤에 위치합니다. 이 지표는 추세에서는 완벽하게 작동하지만 평평한 기간 동안에는 잘못된 신호를 보내기 시작합니다. 따라서 이 지표의 판독값에만 의존하지 말고 다른 필터링 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2007.09.27에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.