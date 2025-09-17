메타트레이더 5용 실시간 모니터링 도구로 주요 금융 데이터를 표시하고, 빠른 심볼 전환, 사용자 지정 가능한 심볼 목록을 제공합니다. 심볼 저장 및 재로드, 목록 재설정, 텍스트 및 패널 색상 사용자 지정으로 개인화된 트레이딩 환경을 만들 수 있습니다.

타란텔라 EA: 헤징 기능과 시장 프로필 통합 기능을 갖춘 고급 그리드 트레이딩 시스템. ADX 추세 필터링, 피보나치 기반 그리드 간격, 다층 진입 조건(RSI/ATR/거래량)을 사용해 시장 프로필 가치 영역 내에서만 거래를 체결합니다. 추적손절, 손익분기점 트리거, 부분 헤지 청산을 포함한 지능형 리스크 관리 기능이 있습니다.