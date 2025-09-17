거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
가치 차트는 데이비드 스텐달이 만든 디트렌드 가격 지표로, 디트렌드 가격 극단을 이용해 과매수 및 과매도 상태를 표시합니다.
자세한 설명은 "동적 트레이딩 인디케이터 "를 참조하세요 : 가치 차트와 가격 행동 프로필로 승리하기" 라는 마크 헬웨그와 데이비드 스텐달의 책을 참고하세요.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/575
