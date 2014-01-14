Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Value Charts - indicador para MetaTrader 5
Value Charts é um indicador sem tendência criado por David Stendhal, ele mostra os estados de sobrecompra e sobrevenda mediante os extremos de preços.
Para uma descrição mais detalhada, é recomendável ver o livro "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile" de Mark Helweg e David Stendhal, este livro é muito bom.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/575
