关于反应2个标的的共变性，相关性以及Beta值的指标。

该指标根据指定的货币图显示相关联的货币图。目前只能显示bar图。Color/monochrome模式可以设置。另外支持货币对反向兑换值的计算，比如EURUSD以及USDCHF等货币对。