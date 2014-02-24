代码库部分
Value Charts - MetaTrader 5脚本

Value Charts是一个非趋势指标，由David Stendhal创建, 通过使用非趋势极限价格反应超买超卖的程度。

指标详情可以参考书籍"Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile"，该书非常好，作者是Mark Helweg和David Stendahl。

Image:

Value Charts indicator

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/575

