당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
SHI 채널 true(NB 채널) - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 77
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
슈르카 & 케빈
SHI_Channel_true 인디케이터는 자동 모드에서 차트에 동적 바리시폴츠 이동 채널을 표시합니다.
이 인디케이터의 핵심은 히스토리에서 가장 가까운 프랙탈을 찾아서 다음 프랙탈을 찾아서 그 프랙탈을 따라 선을 그린다는 것입니다. 반대쪽에는 최대 프랙탈에 평행선을 그립니다. 중간에 중간 선이 그 사이에 그려집니다.
매개변수(매개변수의 기본값은 괄호 안에 있습니다): BarsForFract(0) - 프랙탈의 '숄더' 길이입니다.
고전적인 프랙탈은 극한과 양쪽의 두 막대("숄더"는 2와 같음)의 다섯 막대로 구성됩니다. 그러나 더 중요하게 만들기 위해 "레버리지"를 늘릴 수 있습니다. 매개변수가 0인 경우 "레버리지" 크기는 차트의 시간 간격에 따라 달라지며 프로그램에서 자동으로 설정합니다.
이 인디케이터는 M1부터 시작하는 모든 통화쌍과 모든 차트주기에 대해 작동합니다. 인디케이터는 두 가지 변형으로 만들어집니다. NB_SHI_Channel_true 지표에서는 채널을 형성하는 세 개의 선이 지표 버퍼에 추가로 배치되어 전문가 어드바이저가 이 데이터에 액세스할 수 있습니다.
이 지표는 처음으로 MQL4에서 구현되어 2006.10. 13에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/484
가격 움직임의 평균에 따라 목표 수준을 결정하는 지표입니다.Profit labels for closed trades (deals)
전략 테스터에도 표시되는 거래(체결된 거래)에 수익 레이블 만들기
상승 추세의 막대를 파란색으로, 하락 추세의 막대를 빨간색으로 표시하는 인디케이터입니다.샤프 트렌드 주기
샤프 트렌드 사이클 표시기는 사이클을 사용하여 MASD 라인에 의한 확률 메커니즘을 사용하는 작업 원리에 의한 주기적 오실레이터입니다. 결과적으로이 지표의 개발자는 스크립트의보다 안정적이고 신뢰할 수있는 결과를 얻을 수있었습니다.