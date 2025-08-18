실제 작성자:

슈르카 & 케빈

SHI_Channel_true 인디케이터는 자동 모드에서 차트에 동적 바리시폴츠 이동 채널을 표시합니다.

이 인디케이터의 핵심은 히스토리에서 가장 가까운 프랙탈을 찾아서 다음 프랙탈을 찾아서 그 프랙탈을 따라 선을 그린다는 것입니다. 반대쪽에는 최대 프랙탈에 평행선을 그립니다. 중간에 중간 선이 그 사이에 그려집니다.

매개변수(매개변수의 기본값은 괄호 안에 있습니다): BarsForFract(0) - 프랙탈의 '숄더' 길이입니다.

고전적인 프랙탈은 극한과 양쪽의 두 막대("숄더"는 2와 같음)의 다섯 막대로 구성됩니다. 그러나 더 중요하게 만들기 위해 "레버리지"를 늘릴 수 있습니다. 매개변수가 0인 경우 "레버리지" 크기는 차트의 시간 간격에 따라 달라지며 프로그램에서 자동으로 설정합니다.

이 인디케이터는 M1부터 시작하는 모든 통화쌍과 모든 차트주기에 대해 작동합니다. 인디케이터는 두 가지 변형으로 만들어집니다. NB_SHI_Channel_true 지표에서는 채널을 형성하는 세 개의 선이 지표 버퍼에 추가로 배치되어 전문가 어드바이저가 이 데이터에 액세스할 수 있습니다.

이 지표는 처음으로 MQL4에서 구현되어 2006.10. 13에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.