3LineBreak - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 83
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
실제 작성자:
Aborigen
외환 시장 지표 3LineBreak는 사용하기 매우 쉽습니다. 강세 추세의 막대를 파란색으로, 약세 추세의 막대를 빨간색으로 색칠합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/485
SHI 채널 true(NB 채널)
SHI_Channel_true 표시기는 자동 모드에서 차트에 동적 바리쉬폴츠 이동 채널을 표시합니다.평균 범위
가격 움직임의 평균에 따라 목표 수준을 결정하는 지표입니다.
샤프 트렌드 주기
샤프 트렌드 사이클 표시기는 사이클을 사용하여 MASD 라인에 의한 확률 메커니즘을 사용하는 작업 원리에 의한 주기적 오실레이터입니다. 결과적으로이 지표의 개발자는 스크립트의보다 안정적이고 신뢰할 수있는 결과를 얻을 수있었습니다.LotSize Calculation
위험 비율 접근 방식 또는 실제 위험 금액을 사용하여 로트 크기를 계산하는 간단한 스크립트 파일입니다.