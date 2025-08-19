코드베이스섹션
지표

ASCtrend - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin
asctrend.mq5 (8.8 KB) 조회
인디케이터는 컬러 점으로 거래에 대한 신호를 제공합니다.

ASC트렌드 지표

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/491

