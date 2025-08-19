거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
ASCtrend - MetaTrader 5용 지표
인디케이터는 컬러 점으로 거래에 대한 신호를 제공합니다.
SuperTrend_Enhanced
슈퍼트렌드 인디케이터는 ATR을 기반으로 하는 동적 추세 추종 도구입니다. 가격 위 또는 아래에 컬러 라인을 표시하여 강세 또는 약세 상태를 나타냅니다. 가격이 이 선을 넘으면 신호 화살표가 나타납니다. ATR 기간, 승수, 화살표, 레이블 및 색상으로 완전히 사용자 지정할 수 있습니다. 모든 상품과 차트주기에 적합합니다. 스캘핑, 스윙, 인트라데이 트레이딩에 이상적입니다. 다른 보조지표와 함께 사용하면 더욱 강력한 설정이 가능합니다.LotSize Calculation
위험 비율 접근 방식 또는 실제 위험 금액을 사용하여 로트 크기를 계산하는 간단한 스크립트 파일입니다.