無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Value Charts - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1239
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Value Charts はDavid Stendhalによって開発された除去価格インディケータで、 除去価格の両極値を使用して買われ過ぎと売られ過ぎの状態を示します。
素晴らしい記述はMark HelwegとDavid Stendahlによって著作された「Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile（動的取引指標：バリュー・チャートと価格アクションプロファイルで勝ち）で見られます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/575
XMA JJRSX システム
このインジケータは現在のチャート時間枠とより高い時間軸においたJJRSXオシレータとXMA移動平均のシグナルを比較に基づいています。X2MA NRTR
ユニバーサル移動平均とNRTRインジケータのハイブリッド。このインディケータでは、移動平均の値がNRTR（Nick Rypock Trailing Reverse）アルゴリズムのヘルプで補正されています。
SuperTrend
SuperTrendインディケータ正弦波
このインディケータはトレンド市場では適応移動平均をと完全に逆の方法で動作します。トレンドが明確な場合には、両方のインディケータ線（リード正弦と正弦波）が互いに平行に移動し、互いの相対位置によるトレンド方向を示し、もみ合い相場では、正弦波インディケータは迅速に市場のスイングの動きに反応します。