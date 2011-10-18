CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Value Charts - индикатор для MetaTrader 5

FxGeek | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
7190
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Value Charts - это осциллятор, показывающий состояния перекупленности и перепроданности рынка за счет удаления трендовой составляющей.

Подробности можно найти в книге"Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile".

Индикатор Value Charts

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/575

SuperTrend SuperTrend

Индикатор SuperTrend.

Three Pole Butterworth Filter Three Pole Butterworth Filter

В этом алгоритме вычисления скользящей средней для усреднения использован фильтр Баттерворта (Butterworth filter) 3-го порядка.

Magnified Market Price Magnified Market Price

Индикатор показывает текущую цену в одном из углов графика.

Candles Smoothed HTF Candles Smoothed HTF

Индикатор, отображающий "усредненные" свечи более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.