Value Charts - indicador para MetaTrader 5
Value Charts es un indicador sin tendencia creado por David Stendhal que muestra los estados de sobrecompra y sobreventa mediante los extremos del precio.
Se recomienda consultar la explicación detallada de este indicador en el libro "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile", de Mark Helweg y David Stendahl.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/575
