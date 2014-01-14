CodeBaseSecciones
Value Charts - indicador para MetaTrader 5

Visualizaciones:
3082
Ranking:
(37)
Publicado:
Actualizado:
value_charts.mq5 (5.77 KB) ver
Value Charts es un indicador sin tendencia creado por David Stendhal que muestra los estados de sobrecompra y sobreventa mediante los extremos del precio.

Se recomienda consultar la explicación detallada de este indicador en el libro "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile", de Mark Helweg y David Stendahl.

Indicador Value Charts

